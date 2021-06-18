В официальном интернет-магазине компании предлагают товары со скидками до 50% в период до 28 июня.

Компания Huawei снизила цены на свои товары в России до 50% в рамках акции под названием «Летний киберпонедельник».

В период до 28 июня россиянам предлагают максимальную скидку на ноутбук MateBook X Pro 2020, который обойдется на 20 тыс. рублей дешевле.

К тому же в подарок в нему предложат беспроводную мышь и роутер. MateBook X Pro 2021, MateBook 14 2021 обойдутся на 15 тыс. рублей дешевле, а скидка в 50% действует на браслет Huawei Watch Fit, но при условии покупки вторых Watch Fit.

То есть при покупке одновременно двух устройств, на второе действует скидка в 50%. Такое же предложение действует и на Huawei Band 6.

В акции участвуют и смартфоны, на покупке которых можно сэкономить приличную сумму и даже получить подарки.