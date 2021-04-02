Компания Huawei продаст свои устройства в РФ со скидками до 20 тыс. рублей

Huawei регулярно запускает в России распродажи, посвященные праздникам, и в этот раз китайский производитель объявил об акции «Фитнес неделя».

В рамках этого мероприятия в интернет-магазине компании предлагают скидки до 50%, причем такое предложение действует на ноутбуки, смартфоны, планшеты и носимую электронику.

Самая большая скидка в 50% предлагается для внешнего аккумулятора на 20 000 мАч. Его с 6 апреля по 20 апреля вместо 3490 рублей можно будет купить за 1745 рублей.

На другие товары, участвовавшие в распродаже, скидки уже не такие большие в процентном соотношении.

Самая большая скидка в денежном выражении действует на ноутбуки MateBook X и MateBook X Pro, их можно купить на 20 тыс. рублей дешевле от рекомендованной розничной цены.

Смартфон Huawei P40 Pro+ будут предлагать на 10 тыс. рублей, а планшет MatePad Pro Wi-Fi на 6 тыс. рублей дешевле.

В распродаже еще участвуют смарт-часы Huawei Watch Fit, Huawei Watch GT 2 и GT 2 Pro, а также беспроводные наушники FreeBuds 3, FreeBuds Pro и FreeBuds 3i.