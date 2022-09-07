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Компания Huawei презентовала смартфон Mate 50E с процессором Snapdragon 778G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Новый смартфон внешне не отличается от флагманской модели, и основные отличия кроются внутри.
Серия Huawei Mate 50 пополнилась новой моделью, которой стала новинка под названием Mate 50E. Она получила дизайн Huawei Mate 50, но процессор в ней установили из недорогой серии.

Huawei Mate 50E создан на базе процессора Snapdragon 778G. Напомним, в Huawei Mate 50 лежит Snapdragon 8 Plus Gen 1. Оба эти аппарата работают только в сетях четвертого поколения.

В Mate 50E еще отсутствует фотодатчик с перископным модулем, при этом в аппарате сохранили камеру XMAGE с 50 Мп сенсором.

Смартфон также получил защиту от воды и пыли, NFC и стереодинамики. При этом у устройства нет поддержки быстрой беспроводной зарядки.

Huawei Mate 50E на китайском рынке появится в продаже в октябре по цене от 575 долларов.

Huawei Huawei Mate 50E
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