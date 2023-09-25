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Компания Huawei представила самый тонкий и лёгкий планшет в мире MatePad Pro 13.2

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Компания Huawei 25 сентября представила свой новый планшет MatePad Pro 13.2. Это устройство удивило своим дизайном и рекордной толщиной.

Планшет оснащен 13,2-дюймовым OLED-экраном с тонкими рамками в 3,4 мм, соотношением экрана к лицевой панели 94%. Благодаря этому MatePad Pro 13.2 стал самым компактным и легким (всего 580 г) планшетом на рынке, его толщина составляет 5,5 мм.

Дисплей имеет разрешение 2880 x 1920 пикселей, с частотой обновления 144 Гц, частота обновления сенсорного слоя составляет 360 Гц. Также дисплей большого планшета отличается высокой яркостью в 1000 нит и широким цветовым охватом P3.

Внутри установлен процессор Kirin 9000s, аккумулятор ёмкостью 10100 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 Вт.

Новинка получила фронтальную 16 Мп камеру, и основную двойную с фотосенсорами на 13 и 8 Мп.

Компания Huawei представила самый тонкий и лёгкий планшет в мире MatePad Pro 13.2

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