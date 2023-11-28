Компания Huawei представила первый в мире спутниковый планшет

Huawei представила новый планшет MatePad Pro 11″ 2024, который обладает особой возможностью поддержки двухсторонней спутниковой связи. Это означает, что пользователь может отправлять сообщения и совершать звонки даже в местах, где нет доступа к обычным сотовым вышкам. Однако данная функция работает только с использованием китайских спутников Beidou и доступна только на территории Китая. Кроме того, использование спутниковой связи является платной услугой, стоимость которой составляет около 200 юаней (~2600 рублей) в месяц.

MatePad Pro 11″ 2024 имеет не только уникальную функцию спутниковой связи, но также является самым тонким планшетом среди устройств с 11-дюймовым экраном. Толщина планшета составляет всего 5,9 мм, а его вес равен 449 граммам.

Внутри MatePad Pro 11″ 2024 работает процессор Huawei Kirin 9000S с поддержкой 5G. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Основные характеристики MatePad Pro 11″ 2024 включают в себя 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, поддержкой 120 Гц частоты обновления, 10-битной цветовой гаммы и яркостью 600 нит, а также OLED-технологией. Планшет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти на 256 ГБ или 512 ГБ.

В сфере камер MatePad Pro 11″ 2024 оснащен 13-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Устройство работает на операционной системе HarmonyOS 4.0 и имеет габариты 249,23 x 160,38 x 5,9 мм, весит 449 граммов.