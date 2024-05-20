Компания HUAWEI представила первые ПК с новейшим процессором Kirin 9000C

Компания представила две новые модели компьютеров, W585x и W515x, которые оснащены процессором Kirin 9000C.

Новинки пришли на смену процессорам Intel в данной линейке продуктов. Оба компьютера имеют одинаковый корпус и работают на 8-ядерном 12-потоковом чипе Kirin 9000C с встроенным видеоядром.

Модель W585x оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD, а модель W515x доступна в нескольких вариантах оперативной памяти: 8 ГБ или 16 ГБ, и также предлагает различные варианты хранения данных, включая 256 ГБ SSD, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD, 512 ГБ SSD или 512 ГБ SSD + 1 ТБ HDD.

Новинки имеют семь портов USB 3.2 Gen 1 Type-A, один порт Type-C, разъем для наушников, Ethernet-порт, VGA- и HDMI-порты, последовательный порт, дисковод и три 3,5-миллиметровые аудиоразъемы на задней панели.

Операционные системы, используемые на этих компьютерах, — Kirin OS 2403 и UOS 1070.

Информации о стоимости новинок пока нет.