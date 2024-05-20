Главная » Новости

Компания HUAWEI представила первые ПК с новейшим процессором Kirin 9000C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Компания представила две новые модели компьютеров, W585x и W515x, которые оснащены процессором Kirin 9000C.

Компания HUAWEI представила первые ПК с новейшим процессором Kirin 9000C

Новинки пришли на смену процессорам Intel в данной линейке продуктов. Оба компьютера имеют одинаковый корпус и работают на 8-ядерном 12-потоковом чипе Kirin 9000C с встроенным видеоядром.

Модель W585x оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD, а модель W515x доступна в нескольких вариантах оперативной памяти: 8 ГБ или 16 ГБ, и также предлагает различные варианты хранения данных, включая 256 ГБ SSD, 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD, 512 ГБ SSD или 512 ГБ SSD + 1 ТБ HDD.

Компания HUAWEI представила первые ПК с новейшим процессором Kirin 9000C

Новинки имеют семь портов USB 3.2 Gen 1 Type-A, один порт Type-C, разъем для наушников, Ethernet-порт, VGA- и HDMI-порты, последовательный порт, дисковод и три 3,5-миллиметровые аудиоразъемы на задней панели.

Операционные системы, используемые на этих компьютерах, — Kirin OS 2403 и UOS 1070.

Информации о стоимости новинок пока нет.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.