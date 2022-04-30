Компания HUAWEI представила новый раскладной смартфон Mate Xs 2

Складные смартфоны представлены на рынке с 2018 года, и первым складным продуктом от HUAWEI является HUAWEI Mate X, который компания представила в 2019 году.

Складной продукт, выпущенный до HUAWEI Mate Xs 2, называется HUAWEI Mate X2 и он оснащен чипсетом Kirin 9000. Несмотря на то, что прошел год, в складной серии HUAWEI Mate не произошло увеличения производительности, относительно нового HUAWEI Mate Xs 2, выпущенного с чипсетом Snapdragon 888 4G.

Процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G — это чипсет, который может составить конкуренцию Kirin 9000, и особой разницы между ними нет.

В HUAWEI Mate Xs 2 используется чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G, который был представлен около года назад. Snapdragon 888 по-прежнему является мощным чипсетом, но он начинает устаревать.

Кроме того, это не версия с поддержкой 5G; Mate Xs 2 поддерживает только соединения 4G. Причиной использования чипсета Snapdragon 888 4G является глобальный дефицит.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 поддерживается оперативной памятью LPDDR5 и UFS 3.1. HUAWEI Mate Xs 2 получил 7,8-дюймовый OLED-дисплей, который имеет разрешение 2480х2200 и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Экран еще получил антибликовое нанопокрытие.

Новинка имеет основную камеру с разрешением 50 МП, дополнительную камеру, которая может делать сверхширокоугольные фотографии 13 МП, и телеобъектив 8 МП с 3-кратным оптическим зумом.

Что касается аккумулятора, то стандартная версия HUAWEI Mate Xs 2 поставляется с батарее емкостью 4600 мАч, а коллекционная версия — с аккумулятором емкостью 4880 мАч. Наряду с аккумулятором большой емкости предлагается быстрая зарядка. HUAWEI Mate Xs 2 выпущен с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт и может быть заряжен до 90% за 30 минут.

HUAWEI Mate Xs 2 уже запущен в Китае, но вскоре будет доступен по всему миру. Цена HUAWEI Mate Xs 2 составляет 9 999 юаней за версию с 8/256 ГБ, 11 499 юаней за версию с 8/512 ГБ и 12 999 юаней за коллекционную версию 12/512 ГБ.