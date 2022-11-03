Компания Huawei представила новые смарт-часы Huawei Watch GT Cyber

Huawei показала новые смарт-часы Watch GT Cyber, которые можно носить не только на руке.

Новинка является нестандартным решением для часов, ведь в ней можно достать модуль и вставить в другой браслет или совместимый аксессуар.

На презентации показали, что Watch GT Cyber можно носить на шее, или во внешнем кармане сумки. Также предлагают новые чехлы для Mate 50 RS Porsche Design с кармашком на задней панели.

Помимо этого, на презентации показали различные браслеты к новым часам, которые кардинально могут изменить внешность устройства.

Корпус Watch GT Cyber сделали из высококачественной стали. Устройство прошло 16 армейских тестов на прочность, при этом в часах желательно не нырять, но можно в них плавать и принимать душ.



Huawei Watch GT Cyber оснащены всеми самыми необходимыми датчиками. Работает новинка под управлением HarmonyOS 3. В Китае уникальные часы будут предлагать за 175 долларов в «спортивной» версии и 205 долларов, если покупатель выберет «элегантную» версию. Старт продаж часов намечен на 10 ноября.