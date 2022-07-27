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Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022

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Флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022 построен на базе процессоров серии Intel Evo. Модель в продаже будет предлагаться с Core i5 и Core i7.
Ноутбук выполнен в алюминиевом корпусе. Его вес составляет 1,8 кг, а толщина 15,5 мм. Еще будет предлагаться версия из магниевого сплава, которая поступит в продажу под названием MateBook X Pro 2022 Micro Velvet Collection Edition, причем она отличается более низким весом 1,26 кг и толщиной 15,6 мм.

Huawei Matebook X Pro получил IPS экран с разрешением 3120х2080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Экран занимает 92,5% площади всей верхней крышки, камера для видеозвонков в модели размещена в скрытом вырезе дисплея, причем у нее есть инфиксная подсветка для работы при слабой освещённости.

В новинке установили 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ SSD накопитель.

Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022

Версия с Core i5 будет доступна с SSD объёмом 512 ГБ. За такую модификацию нужно будет заплатить 1330 долларов.

Также будет Core i7 с 512 ГБ и Core i7 и SSD объёмом 1 ТБ, их на рынке предложат за 180 и 1630 долларов соответственно.

MateBook X Pro 2022 Micro Velvet Collection Edition предложат только с Core i7 и за эту модель нужно будет заплатить 1775 или 1920 долларов в зависимости от объема встроенной памяти.

Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022 Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022 Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022

Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022

Huawei Huawei MateBook X Pro
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