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Китайская Huawei показала Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS и Mate 50X на одном изображении

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Huawei продемонстрировала четыре новых смартфона на рендерном изображении.
На портале My Drivers было опубликовано изображение моделей Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS и Mate 50X.

Все эти аппараты будут относится к одной серии, которые представят в один день, и как видно на картинке, самая младшая из серии модель получит тройную основную камеру. Остальные аппараты уже предложат пользователю четверную камеру.

Mate 50 Pro, Mate 50 RS и Mate 50X получат блок камер с технологией XMAGE, которая позволяет улучшить качество снимков.

Производитель пока не раскрывает работу XMAGE, но это должны сделать на презентации флагманской серии.

Известно, что в основе Mate 50 и Mate 50X будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 1, а Mate 50 Pro установят более производительный чип — Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Huawei Mate 50 RS достанется фирменный Kirin 9000S.

Huawei Mate 50 Mate 50 Pro Mate 50 RS Mate 50X.
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