Компания Huawei официально представила раскладной смартфон P50 Pocket

Huawei показала прямого конкурента Samsung Galaxy Z Flip3, но в отличие от корейской модели, китайская новинка способна работать только в сетях четвертого поколения.

В Китае прошла презентация компактной «раскладушки» от компании Huawei.

Новая модель получила название Huawei P50 Pocket, которая оснащена внешним круглым экраном диагональю 1-дюйм и внутренним гибким OLED-дисплеем с диагональю 6,9 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

Соотношение сторон основного экрана составляет 21:9. На презентации было сказано, что в Huawei P50 Pocket установлена новая петля, за счет чего в сложенном состоянии у смартфона нет зазора как у Galaxy Z Flip3.

В основе новинки лежит процессор Snapdragon 888 4G и 8 ГБ оперативной памяти, также будет предлагаться версия с 12 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти в «раскладушке» 256 или 512 ГБ в зависимости от выбранной версии.

Питание устройству обеспечивает аккумулятор на 4000 мАч. Работает смартфон под управлением Harmony OS 2.

Камера смартфона состоит из трех модулей – 40 Мп, 13 Мп и 32 Мп.

В Китае Huawei P50 Pocket уже доступен для покупки по цене 8989 юаней за версию 8/256 ГБ и 10 988 юаней за вариант 12/12 ГБ, что в перечёте составляет 103 и 126 ГБ соответственно.