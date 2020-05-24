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Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций

24.05.2020 22:22

Китайская компания на фоне санкций со стороны США сделала немало шагов, на увеличение своей популярности и решения проблем.
Так, китайский производитель смартфонов и другой техники успел выпустить собственную операционную системы и сервисы, которые постепенно набирают популярность, но в первую очередь на территории КНР.

При этом у компании нерешенными остались проблемы с выпуском собственных процессоров Kirin, в которых используются американские детали.

В связи с этим компания решила начать использовать процессоры MediaTek, что и позволяет ей обойти санкции со стороны властей США.

MediaTek будут использоваться не только в смартфонах Huawei, но и в моделях ее бренда Honor.

Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.

Между тем ранее стало известно, что власти Америки запретили компании TSMC выпускать и реализовывать Huawei продукцию, в которой используются американские технологии.

Из-за этого TSMC отказала китайской компании в приеме новых заказов на процессоры серии Kirin.

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