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Компания Huawei анонсировала первый смартфон нового бренда NZone

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Дочерняя компания Huawei – Honor с прошлого года является отдельным брендом, и на его место сейчас готовится торговая марка NZONE.
Китайский производитель, находясь под санкциями США решил перевести Honor в самостоятельный бренд, что это позволило Honor выпускать смартфоны с сервисами Google.

Новый бренд Huawei будет предлагаться через китайского оператора связи China Mobile.

Первым смартфоном станет модель NZONE S7 Pro 5G с 90 Гц экраном и 64 Мп датчиком основной камеры.

Какой процессор будет лежать в основе NZONE S7 Pro 5G пока неизвестно, но на экранной наклейке указано, что это 7-нанометровая платформа с поддержкой сетей пятого поколения.

NZONE S7 Pro 5G будет представлен 22 июня.

NZONE NZONE S7 Pro 5G
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