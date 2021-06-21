Компания Huawei анонсировала первый смартфон нового бренда NZone

Дочерняя компания Huawei – Honor с прошлого года является отдельным брендом, и на его место сейчас готовится торговая марка NZONE.

Китайский производитель, находясь под санкциями США решил перевести Honor в самостоятельный бренд, что это позволило Honor выпускать смартфоны с сервисами Google.

Новый бренд Huawei будет предлагаться через китайского оператора связи China Mobile.

Первым смартфоном станет модель NZONE S7 Pro 5G с 90 Гц экраном и 64 Мп датчиком основной камеры.

Какой процессор будет лежать в основе NZONE S7 Pro 5G пока неизвестно, но на экранной наклейке указано, что это 7-нанометровая платформа с поддержкой сетей пятого поколения.

NZONE S7 Pro 5G будет представлен 22 июня.