Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

HTC уже давно показывает огромные убытки, а ранее даже сообщалось, что компания больше не будет выпускать смартфоны, но эти данные были опровергнуты.

Порой компания заявляет о себе выпуском нового смартфона, но эти аппараты не привлекают покупателей характеристиками и ценой.

В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет «ГазетаDAILY».

Информации про устройства практически нет, но известно, что один из них будут поддерживать 5G. Предположительно, в основе аппаратов будет лежать процессор от Qualcomm.

Первым будут представлен Desire 20 с процессором Snapdragon 600-серии. Флагманский смартфон представит позже и якобы в его основе будет Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G.

Но нельзя исключать, что для снижения стоимости смартфона в HTC отдадут предпочтение более дешёвому MediaTek Dimensity 1000+.