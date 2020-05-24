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Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

24.05.2020 22:12

HTC уже давно показывает огромные убытки, а ранее даже сообщалось, что компания больше не будет выпускать смартфоны, но эти данные были опровергнуты.
Порой компания заявляет о себе выпуском нового смартфона, но эти аппараты не привлекают покупателей характеристиками и ценой.

В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет «ГазетаDAILY».

Информации про устройства практически нет, но известно, что один из них будут поддерживать 5G. Предположительно, в основе аппаратов будет лежать процессор от Qualcomm.

Первым будут представлен Desire 20 с процессором Snapdragon 600-серии. Флагманский смартфон представит позже и якобы в его основе будет Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 5G.

Но нельзя исключать, что для снижения стоимости смартфона в HTC отдадут предпочтение более дешёвому MediaTek Dimensity 1000+.

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