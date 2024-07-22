Компания HP сделала мощный и быстрый ноутбук OmniBook Ultra с ИИ за 127 тыс. рублей

Продажи нового ноутбука планируется начать в следующем месяце по цене 1450 долларов или 127 600 рублей.

В компании HP заявили, что их новый ноутбук OmniBook Ultra является самым быстрым ИИ-ноутбуком. Аргументировали это тем, что в модели установлен процессор AMD из семейства Strix, усиленный мощным NPU, а это позволяет эффективно решать задачи ИИ.

OmniBook Ultra 14 получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2240×1400 пикселей и яркостью до 300 нит. За высокую производительность отвечают процессоры серии AMD Ryzen AI 300 со встроенной графикой AMD Radeon 800M и NPU, способным достичь производительности до 50 TOPS. Внутренние тесты компании показали, что этот показатель может быть увеличен еще на 5 TOPS.

Сравнивая с конкурентами, такими как Apple M4, производительность NPU от AMD превосходит их на 45% и почти вдвое превышает возможности Apple M3. HP заявляет, что такие высокие результаты были достигнуты благодаря тесному сотрудничеству с AMD.

HP OmniBook Ultra также обладает 9-мегапиксельной веб-камерой с поддержкой искусственного интеллекта, приложениями Poly Camera Pro и эффектами Windows Studio, а также коммерческой защитой Wolf Security и портом Thunderbolt 4. В будущем ноутбук будет сертифицирован в рамках программы Microsoft Copilot+ PC.