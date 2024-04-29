Компания HP представила новый мощный ноутбук Star Book Pro 16

HP представила на китайском рынке новый мощный ноутбук Star Book Pro 16. Устройство оснащено высокопроизводительными процессорами Intel Core Ultra и дополнительной видеокартой RTX 4050.

Ноутбук предлагается в четырех конфигурациях с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ.

Пользователи могут выбирать между процессором Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H, а также имеется вариант с видеокартой RTX 4050, обеспечивающей дополнительную графическую мощность.

Ноутбук Star Book Pro 16 оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем 2.5K с частотой 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% цветовой гаммой sRGB. Он также имеет функции безопасности, включая 5-мегапиксельную камеру с ИК-распознаванием лиц Windows Hello. Устройство весит 1.899 кг и имеет толщину 17.7 мм, что делает его портативным.

Ноутбук оснащен батареей емкостью 68 Втч, цифровой клавиатурой и функцией искусственного интеллекта Huixiaowei. HP также предоставляет онлайн-сервис E-Butler «один на один» на 3 года.

Предварительные заказы на HP Star Book Pro 16 начинаются 30 апреля