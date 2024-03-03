Компания HP предложила подписку на принтеры

HP внедряет новую услугу под названием All-In-Plan, которая вносит изменения в область печати.

Эта программа предлагает пользователям и малым предприятиям возможность арендовать принтер, получать чернила и получать поддержку за ежемесячную плату. Однако, существуют опасения относительно некоторых условий, связанных с этой сделкой.

Планы подписки различаются в зависимости от модели принтера HP. Например, базовая печать на принтере HP Envy доступна за $6,99 в месяц, в то время как HP OfficeJet Pro, позволяющий печатать большее количество страниц, стоит $35,99. HP обещает доставлять чернила по мере их исчерпания и предоставлять круглосуточную поддержку, однако есть некоторые ограничения, такие как отсутствие возможности ремонта или замены деталей.

Одно из требований HP состоит в том, что принтер должен быть подключен к Интернету. Возможно, это может показаться излишним для базовой печати, однако это позволяет HP отслеживать вашу печатную активность.

HP собирает данные об уровне чернил, количестве распечатанных страниц (до 20 страниц для HP Envy и до 700 страниц для HP OfficeJet Pro), типах документов, которые вы печатаете, а также устройствах, используемых для печати.

Собранные данные включают «периферийные устройства» и другие неопределенные метрики, которые HP считает важными. Кроме того, компания может передавать данные своим рекламным партнерам для целевой рекламы и, возможно, делиться данными с другими компаниями в соответствии с их политикой конфиденциальности.

Если вы решите прекратить подписку досрочно, вам придется заплатить штраф до $270. После двух лет плата за расторжение договора отпадает только при условии, что вы вернете принтер и картриджи в течение 10 дней.