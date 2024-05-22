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Компания HP отказывается от популярных серий своих ноутбуков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

HP приняла решение прекратить производство популярных серий ноутбуков, таких как Pavilion, Envy, Spectre и Dragonfly, и заменить их новыми линейками. Эту информацию сообщила пресс-служба компании.

Компания HP отказывается от популярных серий своих ноутбуков

Бренды Pavilion, Envy, Spectre и Dragonfly, которые ранее предлагали бюджетные, премиальные и профессиональные ноутбуки соответственно, больше не будут выпускаться HP.

Вместо них компания представит две линейки: Omni для обычных пользователей и Elite для корпоративных клиентов.

Линейка Omni будет включать ноутбуки серий 3, 5, 7, X и U, а Elite — серии 2, 4, 6, 8, X и Z. Значительно отличающиеся друг от друга, эти линейки предложат различные модели, включая ноутбуки, моноблоки и настольные компьютеры.

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