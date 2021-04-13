Компания Honor снизила цены на свои товары в России

Honor теперь является отдельной компанией и в РФ она позиционируется как отдельный производитель.

До 18 апреля компания Honor в России предлагает приобрести товары с большими скидками.

Самое выгодное предложение от китайского производителя действует на ноутбук Honor Hunter. Эту игровую модель в официальном интернет-магазине предлагают со скидкой 16 тыс. рублей.

Помимо большой скидки на ноутбук покупатель получает смарт-часы Watch ES.

Не менее выгодное предложение действует и на ноутбук MagicBook Pro, который можно купить на 10 тыс. рублей дешевле от рекомендованной розничной цены.

Также до 18 апреля скидки распространяются на Honor 30 Pro+, Honor 30, смарт-часы Watch GS Pro и другую электронику компании Honor.