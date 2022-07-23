Компания Honor представила смартфон Honor X8 5G на базе процессора Snapdragon 480 Plus

Новый смартфон с поддержкой 5G должен стоить дешевле модели с LTE.

Honor представила смартфон X8 5G, который оказался проще, чем аналогичная версия с поддержкой LTE.

В основе аппарата лежит бюджетный процессор Snapdragon 480 Plus. Стоит отметить, что в Honor X8 с LTE китайская компания установила Snapdragon 680 и экран диагональю 6,7-дюйма с частотой обновления 90 Гц.

В X8 5G экран 6,5-дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц.

Новинка получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также тройную основную камеру с датчиками 48, 2 и 2 Мп.

Аппарат питается от встроенного аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22 Вт.

В смартфоне также есть модуль NFC и 3,5 мм разъем для наушников. В продажу Honor X8 5G поступит под управлением Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2.

Компания Honor цену на свою новинку пока не объявила.