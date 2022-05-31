Компания Honor представила смартфон Honor 70 с поддержкой 5G

Honor на большой презентации показала базовую модель смартфонов серии Honor 70. Модель получила название Honor 70 5G и в отличие от старших версий у нее процессор от американского производителя.

Так, в Honor 70 5G решили установить Snapdragon 778G Plus, который считается не последним. Такой чип использовали в серии Honor 60.

Honor 70 5G оснащен экраном с загнутыми краями под углом 58 градусов. Диагональ дисплея составляет 6,67 дюйма, его разрешение — 2400 х 1080 пикселей, а частота обновления экрана — 120 Гц.

На презентации было сказано, что экран для Honor 70 поставляется китайским производителем дисплеев компания BOE.

В устройстве будет устанавливаться 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель предложат на 256 или 512 ГБ. Встроенный аккумулятор на 4800 можно заряжать блоком питания 66 Вт.

С фронтальной стороны разместили 32 Мп датчик изображения, а на тыльной стороне находятся 54, 50 и 2 Мп матрицы, причем основной датчик это новейший Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма.

В Китае Honor 70 5G будет предлагаться по цене от 405 до 510 долларов.