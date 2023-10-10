Представлен бюджетный смартфон Play 50 Plus от Honor

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor Play 50 Plus. Устройство получило 6,8-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За работу отвечает восьмиядерный процессор.

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