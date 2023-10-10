Представлен бюджетный смартфон Play 50 Plus от Honor

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor Play 50 Plus. Устройство получило 6,8-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За работу отвечает восьмиядерный процессор.
На задней панели расположена двойная камера с основным 50-мп сенсором.
Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживается 35-ваттная зарядка.
Представленная модель оснащена 12 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти. Цена смартфона в Китае составляет 195 долларов.