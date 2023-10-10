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Представлен бюджетный смартфон Play 50 Plus от Honor

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor Play 50 Plus. Устройство получило 6,8-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За работу отвечает восьмиядерный процессор.

На задней панели расположена двойная камера с основным 50-мп сенсором.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживается 35-ваттная зарядка.

Представленная модель оснащена 12 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти. Цена смартфона в Китае составляет 195 долларов.

Представлен бюджетный смартфон Play 50 Plus от Honor

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