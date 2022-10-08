Компания Honor начались продажи нового недорогого смартфона Play6C за 155 долларов

В Китае стартовали продажи недорого смартфона от компании Honor. Модель предлагается за 150 долларов в конфигурации 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Также доступна старшая версия аппарата с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, но ее уже оценили в 180 долларов.

Honor Play6C относится к смартфонам начального уровня, при этом у него установлен 5G модем.

Аппарат построен на базе процессора Qualcomm SM4350 Pro, который является улучшенной версией Snapdragon 480.



В устройстве 6,5-дюймовый IPS экран получил разрешение 1600х720 пикселей. В его верхней части выполнен каплевидный вырез, в котором расположена камера на 5 Мп. Основная камера состоит из 13 Мп основного датчика с двумя дополнительными, правда их разрешение пока не раскрывают.

В Honor Play6C также есть боковой сканер отпечатка пальца, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22 Вт и разъем для наушников.