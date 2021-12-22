Компания Honor начала в РФ новогоднюю распродажу со скидками до 10 тыс. рублей

Honor на российском рынке запустила распродажу в честь Нового года.

Специальное предложение действует в официальном интернет-магазине компании.

Акция под названием «В новый год с Honor» позволяет приобрести устройства китайского производителя со скидками до 10 тыс. рублей.

Акция в России будет действовать до 29 декабря включительно. До этого времени самая большая скидка будет предлагаться на ноутбук MagicBook 14.

Для модели MagicBook 14 AMD производитель предусмотрел скидку в размере 7 тыс. рублей.

Смартфон Honor 50 можно будет купить на 3 тыс. рублей дешевле, а смарт-часы Honor Watch ES и MagicWatch 2 на 1 руб. дешевле.

Более подробно с условиями акции и скидками можно ознакомится в официальном интернет-магазине компании.