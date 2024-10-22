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Компания HMD выпустит специальную версию HMD Fusion Marvel’s Venom

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания HMD Global, в сотрудничестве с Marvel, анонсировала специальную версию модульного смартфона HMD Fusion, приуроченную к выходу фильма Venom: The Last Dance.

Компания HMD выпустит специальную версию HMD Fusion Marvel's Venom

В честь предстоящей премьеры был выпущен официальный тизер, однако в видео сам смартфон не продемонстрирован.

Суть тизера заключается в том, что симбиот Веном якобы захватил оригинальную модель устройства, изменив его внешний вид.

Технические характеристики HMD Fusion останутся неизменными: смартфон будет оснащён 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, чипом Snapdragon 4 Gen 2, 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в максимальной конфигурации, а также батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и основной камерой на 108 мегапикселей.

Ожидается, что устройство будет работать на Android 14.

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