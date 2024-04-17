Состоялась презентация скучного телефона Boring Phone от HMD и Heineken

Совместная работа компании HMD с Heineken и креативной фирмой Bodega привела к выпуску особого телефона под названием Boring Phone.

Этот телефон имеет классический дизайн с кнопками и раскладывающимся корпусом, выполненным из прозрачного материала. Он будет выпущен ограниченным тиражом в 5000 экземпляров и не будет продаваться в обычной рознице. Вместо этого, он будет распространяться через рекламные акции производителя пива.

Boring Phone имеет необычный внешний вид. Он оснащен 2,8-дюймовым основным дисплеем с разрешением QVGA (320 × 240 точек), внешним 1,77-дюймовым экраном, 0,3-мегапиксельной камерой и разъемом для наушников 3,5 мм. Телефон поддерживает звонки и обмен текстовыми сообщениями через сети 2G, 3G и 4G. В нем также предустановлена игра «Змейка», что является отсылкой к тому, что производитель телефона HMD сохраняет связь с маркой Nokia.

Boring Phone будет разыгрываться в Великобритании через социальные сети, а затем появится и в других странах.

Источник: theverge