Компания HMD представила смартфон Nokia G22 в цвете 2024 года

Компания, владеющая брендом Nokia с 2016 года, планирует выпускать смартфоны под своим собственным брендом в будущем. Однако HMD не только анонсировала эту новость, но и представила новый цветовой вариант Nokia G22.

Nokia G22, который был впервые представлен на выставке MWC в прошлом году, уже доступен в цветах Meteor Grey, Pink и Lagoon Blue.

Новый цветовой вариант называется So Peach и имеет персиковый оттенок на задней панели устройства. Остальные характеристики остаются практически неизменными. Стоит отметить, что Peach Fuzz — это цвет Pantone 2024 года.

Цена на Nokia G22 So Peach, скорее всего, будет такой же, как и на другие цветовые варианты. Базовая модель с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит от 130 евро.

Напомним, что Nokia G22 оснащен 6,5-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Устройство имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку, и прямоугольный модуль камеры на задней панели, включающий 50-мегапиксельный основной сенсор и два 2-мегапиксельных объектива.

Внутри смартфона работает процессор Unisoc T606 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Также есть возможность расширить память с помощью карты microSD до 2 ТБ.

Аккумулятор емкостью 5050 мАч поддерживает зарядку мощностью 20 Вт. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Android 12 и имеет двухлетнюю гарантию на обновления операционной системы.