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Компания HMD представила новый дешевый смартфон Aura

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Компания HMD Global выпустила новый бюджетный смартфон под названием Aura, правда вышел он только пока на рынок Австралии.

Компания HMD представила новый дешевый смартфон Aura

Смартфон оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. На передней панели расположена 5-мегапиксельная камера в каплевидном вырезе. Основная камера имеет 13-мегапиксельный сенсор, а также вспомогательный VGA-модуль. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Компания HMD представила новый дешевый смартфон Aura

В качестве процессора используется чип Unisoc SC9863A1, а устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет объем 64 ГБ, который можно расширить с помощью карты памяти MicroSD до 256 ГБ.

Одной из примечательных особенностей смартфона является его емкий аккумулятор на 5000 мАч. Однако он поддерживает только проводную зарядку мощностью 10 Вт. Aura также поддерживает установку двух сим-карт и оснащена разъемами USB-C и 3,5 мм для наушников. Операционная система устройства — Android 13.

Компания HMD представила новый дешевый смартфон Aura

На данный момент смартфон HMD Aura доступен только в Австралии. Его стоимость составляет около 110 евро и предлагается в зеленом и черном цветах.

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