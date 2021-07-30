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Компания HMD Global выпустит первый 10,36-дюймовый планшет Nokia

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HMD Global после возрождения смартфонов Nokia решила выйти на рынок планшетов.

Сейчас компания готовит планшет под названием Nokia T20. Его уже сертифицировали для России, а значит он появится и на нашем рынке.

Сейчас известно, что в Nokia T20 будет установлен 10,36-дйюмовый экран и операционная система Android.

Других технических характеристик про планшет пока не раскрывают, но сетевой информатор указывает что, аппарат получит поддержку LTE, а также будет предлагаться версия только с WiFi.

Первый вариант на европейском рынке будет стоить 280 долларов, а обычная модификация — 255 долларов.

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