Компания HMD Global возродила легендарный телефон Nokia 3210

Компания HMD Global официально представила свежую версию Nokia 3210, хотя она сохраняет только название оригинальной модели, выпущенной в 1999 году.

По внешнему виду он напоминает Nokia 6310, представленную в этом году, но имеет свою форму и некоторые другие характеристики.

В новой версии есть 2,4-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320×240 пикселей. Телефон работает на операционной системе S30+.

Внутри установлены 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти. Если вам не хватает этого объема для хранения музыки или других данных, вы можете расширить его с помощью карты памяти MicroSD до 32 ГБ.

Телефон оснащен съемной батареей емкостью 1450 мАч и заряжается через разъем USB-C. Камера 2 Мп со вспышкой предназначена для фотографий.

Nokia 3210 также имеет разъем 3,5 мм для подключения наушников и поддерживает Bluetooth 5.0 и радио. В HMD Global подчеркивают, что в новой модели также присутствует классическая игра «Змейка».

Владельцы этого телефона могут читать новости в Интернете и даже смотреть видео на YouTube Shorts. Nokia 3210 доступна в черном, золотом и голубом цветах. Цены на телефон начинаются от 95 долларов или чуть меньше 9 тыс. рублей.