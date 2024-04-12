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Компания HMD Global решила возродить три кнопочные модели Nokia

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Компания HMD Global представила три модели кнопочных телефонов под брендом Nokia — Nokia 230, Nokia 5310 и Nokia 6310.

Компания HMD Global решила возродить три кнопочные модели Nokia

Внешне они копируют предшествующие модели и являются переосмыслением классических дизайнов Nokia. К сожалению пока информации о стоимости и начале продаже устройств компания не предоставила.

При этом в пресс-релизе говорится о наличии улучшенных экранов, увеличенных емкостях АКБ, а еще телефоны получили больше специальных возможностей.

Компания HMD Global решила возродить три кнопочные модели Nokia

Все три телефона оснащены 2,8-дюймовыми экранами с разрешением QVGA, поддерживают Bluetooth 5.0, имеют разъем для наушников, слот для microSD и аккумуляторы емкостью 1450 мАч. Они работают на базе SoC Unisoc 6531F и используют программную платформу S30+.

Nokia 5310 и Nokia 6310 оснащены основной камерой с разрешением 0,3 Мп, в то время как Nokia 230 имеет только фронтальную камеру с разрешением 2 Мп. Все модели поддерживают только 2G сети.

Компания HMD Global решила возродить три кнопочные модели Nokia

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