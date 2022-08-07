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Компания HMD Global представила новый бюджетный телефон Nokia 110 4G 2022

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Спрос на кнопочные телефоны в мире до сих пор очень высок, несмотря на то что в основном преобладают смартфоны.
Лучшими кнопочными телефонами всегда считались Nokia, компания делает как самые простые модели, так и версии, которые работают на специальной операционной системе с возможностью установки некоторых популярных приложений.

Недавно Nokia выпустила сверхбюджетный Nokia 110 4G (2022). Цена этого телефона на мировом рынке составит 21 доллар.

Пока аппарат вышел только в Индии, но в дальнейшем его привезут и в другие страны.

Nokia 110 не получил чего-то особенного за исключением возможности работы в сетях четвертого поколения.

В телефоне есть фонарик, камера на 0,3 Мп, FM-радио, классические игры и два слота под SIM. Встроенного аккумулятора ёмкостью 1000 мАч должно хватать до месяца в режиме ожидания.

Nokia 110 Nokia 110 4G
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