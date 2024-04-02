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Компания HDM Global снизила цены на смартфоны бренда Nokia

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Компания HMD Global приняла решение снизить цены на смартфоны Nokia. На официальном сайте компании были указаны новые цены 1 апреля, но оказалось, что это не шутка первого апреля.

Новые цены доступны на официальном сайте компании и действуют до сих пор, при этом сроки действия не указаны. Например, Nokia 110 с поддержкой сетей четвертого поколения предлагают за 45 долларов. Также по цене в 60 долларов оценен Nokia 225 4G с MP3-плеером и 4G.

Также на сайте указано, что модель HMD Pulse Pro оценена в 178 долларов за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Также отмечается модель HMD T21 Rugged, которая получила ценник 200 долларов.

Источник: GizmoChina.

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