Компания HDM Global снизила цены на смартфоны бренда Nokia

Компания HMD Global приняла решение снизить цены на смартфоны Nokia. На официальном сайте компании были указаны новые цены 1 апреля, но оказалось, что это не шутка первого апреля.

Новые цены доступны на официальном сайте компании и действуют до сих пор, при этом сроки действия не указаны. Например, Nokia 110 с поддержкой сетей четвертого поколения предлагают за 45 долларов. Также по цене в 60 долларов оценен Nokia 225 4G с MP3-плеером и 4G.

Также на сайте указано, что модель HMD Pulse Pro оценена в 178 долларов за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Также отмечается модель HMD T21 Rugged, которая получила ценник 200 долларов.

Источник: GizmoChina.