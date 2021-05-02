Компания GSC Game World не выпустит игру S.T.A.L.K.E.R. 2 на консоли PS5

По крайней мере на это указывают документы Microsoft, оказавшиеся в Сети.

Благодаря опубликованной информации, стало известно, когда будет выпущен S.T.A.L.K.E.R. 2, а также оказалось, что данная игра будет доступна только для ПК и консолей Xbox.

То есть, компания GSC Game World может не выпустить игру S.T.A.L.K.E.R. 2 на консоли PS5. Что касается даты релиза, то указано, что игра выйдет в конце года.

Также стоит отметить, что в документах указали и желание компании сократить комиссию для разработчиков в магазине Xbox до показателя 12% против действующих 30%.