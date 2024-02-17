Компания Google запустила Android 15 DP1 для разработчиков

Google выпустила первую тестовую версию Android 15

Компания Google вышла с первой предварительной версией Android 15 для разработчиков. Первую публичную бету обещают в июне, а стабильный релиз — примерно в сентябре.

Как передаёт The Verge, в новой версии улучшена энергоэффективность за счёт обновлений платформы Android Dynamic Performance Framework.

Благодаря новым настройкам должна повыситься производительность и снизиться нагрузка на батарею приложений, работающих в фоне.

Среди прочих изменений — усиленная защита от вредоносного ПО. Будет лучше предотвращаться проникновение в файлы приложений.

Это первые шаги к выпуску стабильной версии Android 15 примерно в сентябре. Разработчики смогут ознакомиться с новыми возможностями уже сейчас.