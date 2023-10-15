Компания Google запретила скачивать бенчмарки на смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Google запретила установку популярных бенчмарков, таких как Geekbench и 3DMark, на свои новые смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, сообщает портал NotebookCheck.

По информации источника, владельцам смартфонов серии Pixel 8 запрещено загружать эти бенчмарки из Google Play.

Официально причина запрета не объясняется Google, но предполагается, что это связано с низкой производительностью нового фирменного чипа Tensor G3, который используется в Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Многочисленные обзоры указывают на то, что Tensor G3 уступает конкурентам как в общей, так и в графической производительности.

Возможно, Google хочет скрыть слабые стороны своего чипа таким образом. Тем не менее, запрет на установку бенчмарков из Google Play не помешает пользователям оценить реальную производительность своих устройств, поскольку на платформе Android они могут загрузить нужные приложения из других источников или установить их вручную.

Смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro были выпущены в продажу 12 октября по цене от $699 и $999 соответственно.