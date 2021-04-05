Компания Google выиграла у Oracle многолетний судебный спор об авторских правах

Google судилась с Oracle более десяти лет, если бы последняя выиграла суд, то поисковый гигант должен был бы ей заплатить 9 млрд долларов.

Сегодня Верховный суд США поддержал Google и признал, что компания не нарушала авторские права в программном коде операционной системе Android.

На фоне этой новости акции Alphabet (материнская компания Google) на бирже взлетели на 2,7%, также в цене на 1,7% выросли акции Oracle.

В суде заявили, что Google в ОС Android использует исключительно те компоненты Java, которые нужны для нормальной работы сторонних приложений.

Oracle естественно осталась недовольна решением Верховного суда США.