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Компания Google ведет поиск партнеров для переноса производства Pixel в Индию

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Google решила пойти по пути компании Apple и перенести свое производство смартфонов из Китая в Индию.

Сейчас американская компания занимается поиском партнера, который сможет организовать в Индии сборку смартфонов серии Pixel.

По данным Bloomberg, компания Google уже ведет переговоры с Lava International, Dixon Technologies India и индийским представительством Foxconn.

Стоит отметить, что премьер-министр Индии Нарендра Моди продвигает свою страну как альтернативу Китая.

Стоит отметить, что Китай сейчас находится не в лучших отношениях с США, торговая война между двумя странами негативно влияет на работу производителей.

В такой ситуации Индия может стать единственным вариантом для таких крупных компаний как Apple и Google.

Google
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