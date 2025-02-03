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Компания Google уличили во лжи в недавней рекламе своего ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Google в очередной раз подверглась критике из-за рекламы своего искусственного интеллекта Gemini, показанной на Супербоуле. В ролике утверждается, что сыр Гауда составляет «50−60 процентов мирового потребления сыра», что оказалось неверным.

Эксперты, такие как Эндрю Новакович из Корнельского университета, говорят, что Гауда не является самым популярным сыром в мире. На самом деле, более распространёнными являются индийский панир и свежие сыры из других регионов.

Google заявила, что цифры можно найти на различных сайтах, но не уточнила источники. Ранее искусственный интеллект Google также стал предметом обсуждения, когда предложил добавить клей в пиццу для лучшего сцепления сыра с тестом. Эта рекомендация вызвала множество шуток и мемов в интернете.

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