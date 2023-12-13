Компания Google создаст ИИ об истории жизни каждого человека

Google планирует запустить проект под названием Ellmann, в рамках которого компания будет использовать свой передовой искусственный интеллект Gemini для создания всесторонней картины жизни пользователей.

В рамках проекта Ellmann большие языковые модели будут использоваться для анализа результатов поиска и распознавания закономерностей на фотографиях людей. Также будет создан чат-бот, который сможет отвечать на уникальные вопросы пользователей.

Ожидается, что этот проект может привести к прорыву в области «личных историй» в Google Фото. Для создания полной истории жизни пользователей планируется использовать поиск в обширных коллекциях фотографий, интерпретацию местоположения и использование тегов.