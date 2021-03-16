Компания Google снизит комиссию для разработчиков приложений с 30 до 15%

Google вслед за Apple решила снизить комиссию для разработчиков в два раза, только она это сделала с шестимесячным запозданием.

В Google объявили, что разработчики за транзакции будут платить 15% вместо 30% как сейчас. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2021 года, что на полгода позднее чем у Apple.

Новая система комиссии будет действовать для разработчиков приложений, которые в течение года заработали менее 1 млн долларов.

В компании отметили, что с 1 июля 50% снижение комиссии коснется 99% разработчиков приложений для Android смартфонов.

Стоит отметить, что Apple еще в конце прошлого года разработчикам начала предоставлять 50% скидку за транзакции.