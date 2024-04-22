Компания Google решила проблему со связью в смартфонах серии Pixel

Компания Google выпустила важное апрельское обновление для своих популярных смартфонов Pixel, включая модели Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8 и 8 Pro.

Это обновление никто не ждал, и как оказалось оно направлено на ряд улучшений связи.

Согласно описанию обновления на сайте оператора связи Verizon, текущее обновление ПО предлагает улучшения производительности для LTE-вызовов/данных и устраняет сетевые проблемы.

Обновление стало доступно 17 апреля, пока достоверно неизвестно, направлено ли обновление на все смартфоны серии, или только на устройства работающие в сети оператора Verizon.

Источник: ferra