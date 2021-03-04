Компания Google разрабатывает новое устройство для улучшения слуха

Материнская компания Google уже несколько лет ведет разработку особого устройства, которое улучшит слух людей.

Проект в компании носит название «Росомаха» и по задумке люди с помощью особых аппаратных решений и сложного программного обеспечения смогут слушать конкретного человека не зависимо от окружающей обстановки.

За историю проекта уже было выпущено несколько прототипов, но только последний оказался достаточно компактным.

Источник сообщает, что недавно к проекту под кодовым названием «Росомаха» присоединились компании Starkey Hearing Technologies и Eargo, которые занимаются разработкой и производством слуховых аппаратов для людей с ограниченными возможностями.

Над подобным проектом работает еще компания Whisper, которая уже рассказывала о своих наработках.

Разработчикам удалось в аппарате изолировать посторонние звуки и научится адаптироваться к окружающей среде.

Но в планах Whisper выпустить не массовый продукт, а улучшить возможности уже существующих слуховых аппаратов.