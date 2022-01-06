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Компания Google признала, что начнет копировать Apple в 2022 году

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В сети показали дорожную карту американской компании на этот год.
Она была опубликована самой компанией и в ней содержится информация, которая дает право полагать, что Google начнет копировать Apple в 2022 году.

В частности, производитель будет использовать многие идеи своего конкурента, среди которых функция Fast Pair, позволяющая быстро сопрягать Bluetooth-устройства со смартфонами, подобно как в AirPods.

Также стоит обратить внимание и на возможность Wear OS разблокировать Chromebooks, так как взаимодействуют сейчас Apple Watch и Mac.

Функция Fast Pair должна дебютировать уже в ближайший месяц, а остальные нововведения появятся в течение года.

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