Компания Google прекращает поддержку Android Auto для смартфонов

Платформа Android Auto появилась в 2014 году, сейчас она устанавливается практически на все современные автомобили.

Вначале реализации платформы, она была непопулярной, к тому же для ее использования нужна была поддерживаемая мультимедийная система.

Для того чтобы владельцы Android смартфонов могли без замены мультимедийной системы пользоваться всеми преимуществами Android Auto, разработчики выпустили приложение Android Auto for phone screens.

Через него можно было запускать на экране смартфона все то же самое что и на экране автомобиля с предустановленной Android Auto.

Но спустя столько времени Android Auto for phone screens стала непопулярной и в компании Google решили закрыть доступ к программе, то есть ее уже не будет на Android 12.

Стоит отметить, что об этом разработчики предупреждали еще в 2019 году. На Android 11 и более ранних версия ОС приложение Android Auto for phone screens еще будет работать, но когда она полностью прекратить свое существование пока неизвестно.