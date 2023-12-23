Компания Google показала, что искало человечество последние 25 лет

В рейтинге лидеров оказались неожиданные и интересные персонажи из разных эпох.

Среди них присутствуют Гомер Симпсон, Тейлор Свифт, кукла Барби и эпоха 80-х. Современные технологии открывают нам множество возможностей, в том числе и возможность вести хронику интересов человечества в режиме реального времени. Одна из таких возможностей предоставляется Google, который решил подвести итоги последних 25 лет.

Специалисты поисковика создали видео, которое отражает интересы пользователей. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Google и имеет продолжительность более трех минут.

Из этого видео можно узнать, что эпоха 80-х годов продолжает быть очень популярной. Гомер Симпсон и кукла Барби также не утратили своей популярности и пользуются интересом по всему миру.

Популярной осталась и корейская музыка, в частности коллективы Blackpink и BTS. Не обошлось также без упоминания Человека-Паука, Губки Боба и Альберта Эйнштейна. В категории ученых Альберт Эйнштейн оказался на вершине. И, конечно же, нельзя обойти стороной футболиста Криштиану Роналду и индийское кино.

На данный момент ролик посмотрели уже свыше 11 миллионов человек.