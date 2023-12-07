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Компания Google починила «Диск» и рассказала, как восстановить пропавшие файлы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Google недавно выпустил обновление для Google Drive, включающее инструмент восстановления потерянных файлов. Это обновление было введено в ответ на скандал, произошедший в ноябре, связанный с пропажей файлов на Google Drive.

Чтобы воспользоваться инструментом восстановления файлов, вам необходимо обновить приложение Google Drive для ПК до версии 85.0.13.0 или выше. Затем откройте приложение и выберите «Настройки». В разделе настроек найдите опцию «Восстановить из резервных копий» и выберите ее.

После этого ваши потерянные файлы должны быть восстановлены и помещены в папку «Google Drive Recovery». Однако стоит отметить, что Google не гарантирует, что этот инструмент будет работать во всех случаях.

Если у вас возникли проблемы с восстановлением файлов, вы можете отправить отзыв через приложение Google Drive, используя хэштег «#DFD84». Убедитесь также, что установлен флажок «Включить журналы диагностики».

Напомним, что в ноябре пользователи Google Диска столкнулись с проблемой исчезновения файлов и папок, созданных или измененных после мая 2023 года. Этот сбой привел к возвращению Google Диска к состоянию, действовавшему несколько месяцев назад, и удалению всех последующих изменений и добавлений.

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