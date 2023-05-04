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Компания Google официально показала первый раскладной смартфон Pixel Fold

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Google решила не дожидаться официальной презентации новых смартфонов.
Google анонсировала свой первый складной смартфон Pixel Fold, правда пока модель продемонстрировали на официальных рендерных изображениях, полноценный показ состоится 10 мая в первый день конференции разработчиков.

Как и сообщали инсайдеры, Pixel Fold получит тройную основную камеру, а также очень широкую рамку вокруг гибкого дисплея. По неподтвержденным данным, в основе аппарата ляжет процессор Tensor G3, внешний дисплей будет на 5,8-дюйма, а внутренний на 7,6-дюйма.

В аппарате установят 12 ГБ оперативной памяти, флеш-память будет предлагаться на 256 ГБ или 512 ГБ, а основная камера получит датчик на 48 Мп.

Ранее авторитетный источник писал, что Pixel Fold будет стоит от 1800 долларов.

Google Pixel Fold
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