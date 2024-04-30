Компания Google добавила ИИ в адресную строку браузера Chrome

Google внедрила искусственный интеллект в адресную строку Chrome, чтобы предлагать более точные и релевантные варианты сайтов пользователям при вводе запросов.

Ранее адресная строка использовала заранее настроенные формулы для подсказок, которые были негибкими и не могли адаптироваться к новым ситуациям.

Теперь благодаря машинному обучению Chrome сможет собирать свежие данные, переобучать модели и внедрять новые версии, чтобы улучшить рекомендации сайтов.

ИИ будет учитывать различные факторы при подборе подсказок, включая время, прошедшее с последнего посещения сайта.

Например, если пользователь недавно посетил какую-то страницу и закрыл ее, модель понизит ее релевантность, так как предполагается, что пользователь уже нашел то, что искал.