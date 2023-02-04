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Компания Garmin представила гибридные смарт-часы vívomove Trend с элегантным дизайном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Garmin Vivomove Trend привлекут к себе внимание людей, которые очень любят классические часы.
Новинка получила LCD-дисплей и классические стрелки, причем представлены сразу четыре варианта, и все они отличаются визуально.

Новинка от Garmin получила ряд полезных функций, среди которых отслеживание активности, датчики пульса и SpO2, гидратации, уровня стресса и качества сна, а также отслеживание тренировок.

При этом в часах нет модуля GPS, но маршруты можно отслеживать при связке со смартфоном.

Компания Garmin представила гибридные смарт-часы vívomove Trend с элегантным дизайном
Garmin Vivomove Trend получили 1,2-дюймовый экран, особо прочное стекло и безель из нержавеющей стали.

На экране отображается полезная информация, есть отображение погоды, дата, и кнопки управления музыкой на смартфоне.

Заряда на часах хватает на 5 дней, причем для зарядки часов можно использовать беспроводную зарядку стандарта Qi.

Garmin Vivomove Trend можно уже купить по цене от 269 долларов.

Компания Garmin представила гибридные смарт-часы vívomove Trend с элегантным дизайном

 

Garmin Garmin Vivomove Trend
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